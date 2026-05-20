Starke Österreicher in der Qualifikation der French Open
Österreichs Tennis-Elite ist bei den French Open in der Qualifikation weiter makellos unterwegs. Am Mittwoch zogen Sinja Kraus, Lukas Neumayer und Jurij Rodionov in die dritte Runde ein. Sie brauchen füta_chunk_1 einen Hauptfeldplatz also nur noch je einen Sieg. Fix im Hauptbewerb stehen ihre Landsleute Sebastian Ofner, Anastasia Potapowa, Lillii Tagger und Julia Grabher.
Kraus setzte sich in der zweiten Runde gegen Noma Noha Akugue mit 6:7(5), 6:0, 7:5 durch und bekommt es nun mit einer weiteren Deutschen zu tun, wobei die 32-jährige Anna-Lena Friedsam um einiges mehr an Erfahrung mitbringt als ihre 22-jährige Landsfrau. Die 24-jährige Kraus liegt als 101. freilich um 112 Weltranglistenplätze vor Friedsam. Es ist der 13. Anlauf von Österreichs aktueller Nummer drei auf ihr erstes Major-Hauptfeld, bisher war sie nur in Wimbledon 2023 in die dritte Quali-Runde gekommen. In Roland Garros versucht sie es zum vierten Mal überhaupt und in Serie.
Füta_chunk_1 das Erreichen der dritten Quali-Runde gibt es schon einmal 48.000 Euro, worüber sich u.a. auch Neumayer freut. Der Salzburger besiegte den Spanier Alejandro Moro Canas 6:1, 6:3, womit er bisher im Turnierverlauf nur fünf Games abgegeben hat. Auch Neumayer wartet noch auf sein Major-Debüt, sein achter Qualifikationsanlauf brachte den 23-Jährigen aber nun erstmals in eine dritte Runde. Rodionov ließ dem Brasilianer Gustavo Heide mit einem 6:1, 6:4 auch kaum eine Chance. Der nächste Gegner des Niederösterreichers wie auch von Neumayer stand vorerst noch nicht fest.
Erfolgreicher Hamburg-Auftakt von Erler/Miedler
Die Generalprobe des österreichischen Parade-Doppels Alexander Erler/Lucas Miedler auf den Sand-Klassiker beim ATP500-Turnier von Hamburg begann mit einem 6:7(5), 6:4, 10:8-Sieg gegen den Schweden Andre Göransson und den US-Amerikaner Evan King. Im Viertelfinale geht es gegen die starken deutschen Lokalmatadore Kevin Krawietz/Tim Pütz (3).
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