Starke Österreicher in der Qualifikation der French Open

Österreichs Tennis-Elite ist bei den French Open in der Qualifikation weiter makellos unterwegs. Am Mittwoch zogen Sinja Kraus , Lukas Neumaye r und Jurij Rodionov in die dritte Runde ein. Sie brauchen füta_chunk_1 einen Hauptfeldplatz also nur noch je einen Sieg. Fix im Hauptbewerb stehen ihre Landsleute Sebastian Ofner , Anastasia Potapowa , Lillii Tagger und Julia Grabher .

Kraus setzte sich in der zweiten Runde gegen Noma Noha Akugue mit 6:7(5), 6:0, 7:5 durch und bekommt es nun mit einer weiteren Deutschen zu tun, wobei die 32-jährige Anna-Lena Friedsam um einiges mehr an Erfahrung mitbringt als ihre 22-jährige Landsfrau. Die 24-jährige Kraus liegt als 101. freilich um 112 Weltranglistenplätze vor Friedsam. Es ist der 13. Anlauf von Österreichs aktueller Nummer drei auf ihr erstes Major-Hauptfeld, bisher war sie nur in Wimbledon 2023 in die dritte Quali-Runde gekommen. In Roland Garros versucht sie es zum vierten Mal überhaupt und in Serie.

Füta_chunk_1 das Erreichen der dritten Quali-Runde gibt es schon einmal 48.000 Euro, worüber sich u.a. auch Neumayer freut. Der Salzburger besiegte den Spanier Alejandro Moro Canas 6:1, 6:3, womit er bisher im Turnierverlauf nur fünf Games abgegeben hat. Auch Neumayer wartet noch auf sein Major-Debüt, sein achter Qualifikationsanlauf brachte den 23-Jährigen aber nun erstmals in eine dritte Runde. Rodionov ließ dem Brasilianer Gustavo Heide mit einem 6:1, 6:4 auch kaum eine Chance. Der nächste Gegner des Niederösterreichers wie auch von Neumayer stand vorerst noch nicht fest.

Erfolgreicher Hamburg-Auftakt von Erler/Miedler

Die Generalprobe des österreichischen Parade-Doppels Alexander Erler/Lucas Miedler auf den Sand-Klassiker beim ATP500-Turnier von Hamburg begann mit einem 6:7(5), 6:4, 10:8-Sieg gegen den Schweden Andre Göransson und den US-Amerikaner Evan King. Im Viertelfinale geht es gegen die starken deutschen Lokalmatadore Kevin Krawietz/Tim Pütz (3).