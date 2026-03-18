Tennis

Schlamperei in Miami: Aufregung um Österreichs Nummer eins

Julia Grabher wäre beim Millionen-Turnier in Miami ins Hauptfeld gerutscht. Wurde darüber aber von der WTA nicht informiert. Dafür schlagen am Mittwoch Lilli Tagger und Sinja Kraus auf.
Harald Ottawa
18.03.2026, 11:47

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Nächstes Turnier in Linz für Julia Grabher

Mit Qualifikantin Sinja Kraus und Lilli Tagger, die eine Wild Card bekam, starten am Mittwoch zwei Österreicherinnen in den Hauptbewerb des WTA-1.000-Turniers von Miami.  Fast hätten drei ÖTV-Spielerinnen aufschlagen dürfen. Österreichs Nummer eins Julia Grabher ist aber wegen einer Schlamperei nicht dabei. 

Australian Open: Grabher kämpfte sich überraschend in Runde zwei

Die Vorarlbergerin war in Miami sogar ausgelost worden. Grabher war von einem hinteren Platz auf der Warteliste ins Feld gerutscht, wurde darüber von der WTA aber nicht informiert und blieb daher in Wien, wie ihr Trainer Günter Bresnik erklärte. „Das ärgert mich mehr als zuletzt Antalya, wo sie zwei von drei Turnieren verletzungsbedingt verpasst hat“, meint der Coach über die verpasste Chance. Ihr nächstes Turnier bestreitet Grabher ab dem Oster-Wochenende beim 500er-Heimevent in Linz. 

Lilli Tagger erhielt auch für Miami eine Wildcard

Die Wienerin Sinja Kraus hat beim WTA1000-Tennisturnier in Miami die Quali überstanden. Einem 7:6(4),6:3 gegen die Serbin Lola Radivojevic ließ sie gegen die Lettin Darja Semenistaja ein 6:2,6:3 folgen. Damit gesellt sich Kraus zu Lilli Tagger, die Osttirolerin hat wie in Indian Wells eine Wildcard erhalten und trifft mit der US-Amerikanerin Alycia Parks auf eine andere Qualifikantin. Kraus bekommt es ebenfalls am Mittwoch mit der Deutschen Ella Seidel zu tun.

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