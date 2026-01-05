Start für die Tennis-Stars: Misslungenes Comeback von Ofner, Kraus im Vormarsch

Nach mehr als drei Monaten Pause war es soweit: Sebastian Ofner feierte sein Comeback. Dieses dauerte allerdings nicht allzu lange: Der 29-Jährige musste sich beim Challenger in Canberra nach nur 56 Minuten dem Serben Dusan Lajovic 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Positiv ist, dass Ofner wieder fit ist, der 35-jährige Lajovic war in seiner besten Zeit immerhin die Nummer 23 der Welt und ist bei einem Challenger eine undankbare Aufgabe. Nach der Trennung von Steve Rettl wird der Steirer nun von Touringcoach Philip Bachmaier, der in der Akademie von Trainer Wolfgang Thiem arbeitet, begleitet.

Einen geglückten Auftakt feierte ein anderer Spieler des "KURIER Austria Davis Cup Teams". Lukas Neumayer schaffte meisterte in Canberra nach Siegen über Luka Mikrut (CRO) und Hugo Grenier (FRA) die stark besetzte Qualifikation."Das waren zwei sehr solide Matches", resümiert der Günter-Bresnik-Schützling.

Zu einem Österreicherinnen-Duell kam es eine Ebene höher, beim WTA-Turnier von Auckland setzte Sinja Kraus nach überstandener Qualifikation ihren Aufwärtstrend fort und besiegte in der 1. Runde Julia Grabher 6:3, 6:3. Mit diesem Sieg rückt die 23-jährige Kraus ganz nahe an die Top 100.