Feiner Auftakt: Saisonstart mit einem Österreicherinnen-Duell

Zum Auftakt des Tennis-Jahres kommt es am Montag beim WTA250-Turnier in Auckland zu einem österreichischen Erstrunden-Duell. Die Wienerin Sinja Kraus überstand durch einen 7:5,7:5-Sieg über die frühere französische Dominic-Thiem-Freundin Kristina Mladenovic auch die zweite Qualifikationsrunde und trifft nun auf Julia Grabher. Die Vorarlbergerin stand fix im Hauptbewerb.

Die Osttirolerin Lilli Tagger schied in der Quali gegen die Ukrainerin Julia Starodubzewa mit 1:6,1:6 aus. Einen erfolgreichen Einstand als österreichische Tennisspielerin feierte Anastasia Potapova beim WTA500-Event in Brisbane. Die 24-Jährige setzte sich in Runde eins gegen die Australierin Daria Kasatkina mit 7:5,4:6,6:4 durch. Nächste Gegnerin ist ihre als Nummer zwölf gesetzte, frühere russische Landsfrau Diana Shnaider.

Die ebenfalls aus Russland stammende 28-jährige Kasatkina liegt in der Weltrangliste als 37. um 13 Plätze vor der 24-jährigen Potapova.

Für den Ranglisten-80. Filip Misolic begann die Saison weniger fein. Der 24-jährige Steirer verlor am Samstag in der 1. Qualifikationsrunde für das ATP-Turnier in Brisbane gegen den Australier Rinky Hijikata mit 3:6,3:6. Neuer Coach bei Ofner Österreichs zweitbester Spieler, Sebastian Ofner, hat seinen Start noch vor sich. Er gibt beim Challenger in Canberra sein Comeback. „Seit Mitte November ist alles gut, habe ich voll trainieren können. Die Freude ist groß, dass ich schmerzfrei am Platz stehen kann“, sagte der 29-jährige Steirer, der von Trainer Philip Bachmaier betreut wird.