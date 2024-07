Der letzte Tango in Paris? Emotionales Aus von Nadal gegen Djokovic

Ganz egal, was die Sommerspiele in Paris auf der Tartanbahn und in der Schwimmhalle noch bringen werden: Das Duell der Tennis-Größen Novak Djokovic und Rafael Nadal wird mit Sicherheit als einer der Höhepunkte in die Geschichte dieser Spiele eingehen.

Nicht etwa, weil die Zweitrundenpartie der Legenden so hochklassig gewesen wäre. Vielmehr weil es am Montag in Roland Garros womöglich das letzte Match zwischen den beiden Altstars gewesen sein könnte.