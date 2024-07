Bitterer, aber emotionaler Abschied von Thiem aus Kitzbühel

Nach dem Spiel haben die Turnier-Organisatoren eine Ehrung für das "Kitzbühel-Lebenswerk" Thiems vorbereitet. Vor den Augen seiner Eltern, Bruder Moritz und Freundin Lili Paul-Roncalli wurden zunächst in Video-Sequenzen seine größten Momente gezeigt, danach erhielt er eine wertvolle, neu designte Kitzbühel-Gams, die mit Diamanten und Swarovski-Steinen besetzt ist.

Da Thiem am Dienstag auch erfahren hat, dass Andy Murray nun fix bei den Olympischen Spielen antritt, ist seine letzte Chance auf einen Start im Zeichen der fünf Ringe dahin. Nun hofft Thiem noch auf eine Wildcard für die US Open, falls er diese nicht bekommt, spielt er in der Qualifikation in New York. Dort, wo er 2020 mit dem Major-Titel seinen größten Erfolg gefeiert hat. Seinen endgültigen Abschied gibt Thiem dann beim zweiten Heim-Turnier im Oktober in der Wiener Stadthalle. Seit seiner Rücktrittsankündigung am 10. Mai hat Thiem nur bei den French Open in der ersten Qualifikationsrunde einen Sieg gefeiert. Auf Mallorca, vergangene Woche in Gstaad und nun in der Gamsstadt setzte es Erstrunden-Niederlagen.