Im Rückspiegel: Tennis-Star Thiem bereut nicht, Handgelenks-OP vermieden zu haben

Kitzbühel, wo am Dienstagabend der Argentinier Thiago Augustin Tirante wartet, die US Open und Wien spielt Dominic Thiem noch. Die Hoffnung auf Olympia zerschlug sich am Dienstag, weil der zweifache Olympiasieger Andy Murray in Paris antritt. Die Hauptursache für Thiems Karriereende ist, dass der 30-Jährige nach seiner Handgelenksverletzung am 22. Juni 2021 nicht mehr zur alten Form gefunden hat. Auch weil er nach überstandener Verletzung sein rechtes Handgelenk nie wieder so einsetzen konnte wie davor.