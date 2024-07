Kitzbühel-Turnierboss Antonitsch: „Thiem ist der Größte, den Österreich je hatte“

KURIER: Dominic Thiem gibt heuer seine Abschiedsvorstellung. Merken Sie Wehmut bei ihm?

Alexander Antonitsch: Überhaupt nicht. Er hat am Mittwoch schon dreieinhalb Stunden trainiert, in ihm brennt das Feuer, er ist voller Vorfreude, weil er weiß, was mit den Fans im Rücken alles möglich ist. Im Vorjahr stand er im Finale, er sagte damals, er hätte ohne die Fans drei Spiele nicht gewonnen.

Verstehen Sie seine Entscheidung, mit Saisonende die Karriere zu beenden?

Ja. Denn er weiß, was er spielen kann und das dies nicht mehr möglich ist, das muss enorm zermürbend sein. Früher waren die Gegner frustriert, wenn sie gegen ihn spielen mussten. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt froh sind, aber heute ist es einfach, ihn zu besiegen. Thiem bekommt dies alles mit, das ist das Schlimme. Aber er hat alles erreicht, hat alle Großen bei großen Turnieren geschlagen, ein Major gewonnen, stand in vier Endspielen. Er ist für mich, bei allem Respekt für Thomas Muster, der größte Tennisspieler, den Österreich je hatte. Und zählt sicher zu den besten drei Sportlern, die das Land hervorgebracht hat.