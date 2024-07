Aus in Kitzbühel: Misslungene Olympia-Generalprobe für Sebastian Ofner

Die Olympia-Generalprobe für Sebastian Ofner ist beim Heimturnier in Kitzbühel misslungen. Der als Nummer 5 gesetzte Steirer verlor am Dienstag das Österreicher-Duell mit dem erst 21-jährigen Salzburger Lukas Neumayer nach 2:14 Stunden mit 4:6,6:4,6:7(3). Der zuletzt an den Fersen angeschlagene Ofner wirkte dabei nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.