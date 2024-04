Sebastian Ofner und die mediale Aufmerksamkeit: „Noch immer zu wenig“

Dass Dominic Thiem, der ab Montag in München wieder in einem Hauptbewerb eines ATP-Turniers steht, mehr Aufmerksamkeit bekommt, stört Ofner indes weniger. „Das ist normal, Dominic war jahrelang ein Weltklassespieler, der einzige in Österreich. Da ist es klar, dass ein großes Interesse herrscht. Vor allem jetzt, wo er selber zu kämpfen hat, wollen alle wissen, was los ist.“

Selber denkt er wenig daran. „Tennis ist eine Einzelsport, da muss ich für mich das Beste herausholen.“