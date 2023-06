Tennis-Aufsteiger Sebastian Ofner: Vorbild für alle anderen Österreicher

Zähigkeit, Konsequenz, der Wille, nie aufzugeben, aber vor allem das Vertrauen in sich selbst. Sebastian Ofner hat mit sechs Siegen bei den French Open bewiesen, was alles möglich ist. So oft man noch von Verletzungen zurückgeworfen wird. Und er ist damit, wie auch Julia Grabher, ein Vorbild für andere Österreicher. Ofner ist 27, Grabher wird am 2. Juli 27.

