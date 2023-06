French Open: Tsitsipas stoppte Ofners heldenhaften Lauf

Positive Erkenntnisse

Was blieb vom erfolgreichen Paris-Abenteuer? Erstmals zog er in die Top 100 ein, im Live-Ranking ist er die Nummer 80. Die nächste offizielle Weltrangliste könnte ihn als heimische Nummer eins auswerfen, sollte Thiem beim Challenger in Heilbronn nicht ins Halbfinale kommen. In Wimbledon muss Ofner dennoch in die Qualifikation – weil es eine Sechs-Wochen-Frist gibt. Zu diesem Zeitpunkt war Ofner auf einem Platz um 120, das reicht nicht für den Hauptbewerb. Aber in dieser Form kann er seine Leistung von 2017 wiederholen, als er als Qualifikant bis in die dritte Runde kam.