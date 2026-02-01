Traumfinale bei den Australian Open: Macht sich Djokovic unsterblich?

Der Serbe Novak Djokovic ist mit 24 Grand-Slam-Triumphen bei den Männern längst die Nummer eins. Bei einem Sieg im Finale der Australian Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz übertrumpft er auch Margaret Court, die viele Titel aber vor der Profi Ära (seit 1968) geholt hat.

In Melbourne ist der 38-Jährige ebenfalls mit 10 Siegen die Nummer eins - bisher hat er kein Finale in Down Under verloren. Gelingt es Alcaraz, den Serben in dessen "Wohnzimmer" zu besiegen? Auch der 22-Jährige könnte eine Bestmarke aufstellen. Gewinnt er erstmals die Australian Open, ist er der jüngste Spieler, der den Karriere-Slam holt (Siege bei allen vier Grand-Slam-Turnieren).

Wie steht es im Traumfinale? Novak Djokovic gelangen im ersten Satz zwei Breaks - und er gab nur zwei Punkte beim eigenen Service ab. Nach 33 Minuten war der erste Satz Geschichte. Ähnlich lange dauerte der zweite Set, in dem Djokovic stark nachließ.

Stand: Alcaraz (ESP/1) - Djokovic* (SRB/4) 2:6, 6:2

* erster Aufschläger im zweiten Satz