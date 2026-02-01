Tennis

Traumfinale bei den Australian Open: Macht sich Djokovic unsterblich?

LIVE
Alcaraz und Djokovickämpfen um den ersten Major-Titel 2026
Der 38-jährige Novak Djokovic kann seinen 25. Grand-Slam-Titel holen und damit den alleinigen Rekord aufstellen. Der Ranglisten-Erste Carlos Alcaraz kann ebenso Geschichte schreiben. Wie steht es?
Von Harald Ottawa
01.02.26, 10:19

Der Serbe Novak Djokovic ist mit 24 Grand-Slam-Triumphen bei den Männern längst die Nummer eins. Bei einem Sieg im Finale der Australian Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz übertrumpft er auch Margaret Court, die viele Titel aber vor der Profi Ära (seit 1968) geholt hat. 

Showdown in Melbourne: Alcaraz gegen Djokovic im Generationen-Duell

In Melbourne ist der 38-Jährige ebenfalls mit 10 Siegen die Nummer eins - bisher hat er  kein Finale in Down Under verloren. Gelingt es Alcaraz, den Serben in dessen "Wohnzimmer" zu besiegen? Auch der 22-Jährige könnte eine Bestmarke aufstellen. Gewinnt er erstmals die Australian Open, ist er der jüngste Spieler, der den Karriere-Slam holt (Siege bei allen vier Grand-Slam-Turnieren). 

Überraschung im Frauen-Finale: Rybakina besiegt Sabalenka in Melbourne

Wie steht es im Traumfinale? Novak Djokovic gelangen im ersten Satz zwei Breaks - und er gab nur zwei Punkte beim eigenen Service ab. Nach 33 Minuten war der erste Satz Geschichte. Ähnlich lange dauerte der zweite Set, in dem Djokovic stark nachließ. 

Stand: Alcaraz (ESP/1) - Djokovic* (SRB/4) 2:6, 6:2

* erster Aufschläger im zweiten Satz

News vom Tennis im KURIER

