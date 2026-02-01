Showdown in Melbourne: Alcaraz gegen Djokovic im Generationen-Duell

Ungleicher könnten die Superlativen ja gar nicht sein. Der 22-jährige Carlos Alcaraz könnte am Sonntag als jüngster Spieler der Geschichte den Karriere-Slam holen (Titel bei allen vier Grand Slams). Und sein 38-jähriger Finalgegner Novak Djokovic als ältester Spieler einen Grand-Slam-Titel holen (Sonntag, 9.30 Uhr, MEZ, Servus TV, Eurosport). Der bisherige Rekord wurde 1972 aufgestellt, ebenfalls in Melbourne war Ken Rosewall damals 37.

Dieser Rekord wird dem überaus sportlich und beinahe übertrieben bewusst lebenden Serben, der im Halbfinale Turnierfavorit Jannik Sinner in fünf Sätzen eliminierte, egal sein. Er schielt auf die Nummer 25. Sollte er sein elftes Titelstück bei den Australian Open (natürlich auch Rekord) perfekt machen, würde er sich auch von Margaret Court absetzen, die wie er 24 Mal bei Majorturnieren triumphiert hat.