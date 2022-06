Nach Paris-Triumph gegen Djokovic: Das Tennis-Phänomen Rafael Nadal

"Es war eine sehr emotionale Nacht für mich", gestand Rafael Nadal nach dem Prestigeerfolg über die Nummer 1 der Welt. „Genau für so etwas spiele ich noch.“

Von der 14. Finalteilnahme in Paris trennt den Routinier nun nur mehr ein Erfolg am Freitag – im Semifinale gegen Alexander Zverev. Eine willkommene Gelegenheit für einen Blick auf die Superlative in der Karriere von Rafael Nadal, dem Monsieur French Open.