Nach dem Thiem-Absturz: Ist Österreich noch ein Tennis-Land?

Plus: Die Turnierbosse

Dass Österreich ein Tennisland ist, beweist das Know-how der Veranstalter. Edwin Weindorfer zeichnet verantwortlich für die Herren-Turniere auf Mallorca und in Stuttgart sowie das Damenturnier in Berlin, Sandra und Peter-Michael Reichel für das gleichzeitige Herren- und Damenturnier in Hamburg. Die Reichels sorgen in Linz für Weltklassetennis bei den Damen, Herwig Straka beim ATP-Event in Wien, Antonitsch machte Kitzbühel zu einem bei den Spielern beliebten Sandplatz-Erlebnis.