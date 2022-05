Die nächste Konkurrenz für Thiem: Young Guns im Vormarsch

Er zog wie auch der Argentinier Sebastian Baez am Montag erstmals in die Top 100 ein. Baez tat dies nach seinem ersten Titelgewinn in Estoril am Sonntag. Baez wurde Ende Dezember des Vorjahres 21 und war damit ein paar Monate jünger als Dominic Thiem bei dessen Titelpremiere im Mai 2015.

Thiem wird in unmittelbarer Zukunft nicht mehr nur die Konkurrenz der Großen spüren (Novak Djokovic, bald 35, Nadal, bald 36) und die seiner Generation (Daniil Medwedew, Stefanos Tsitsipas oder Zverev), sondern sich auch mit den ganz Jungen herumschlagen müssen. Er ist längst ein Routinier.