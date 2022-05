Ukrainischer Ex-Tennis-Profi Stachowski kritisiert Nadal

"@RafaelNadal (...) Bitte sage mir, wie ist es fair, dass ukrainische Spieler nicht in ihre Heimat zur├╝ckkehren k├Ânnen? Wie ist es fair, dass ukrainische Kinder kein Tennis spielen k├Ânnen? Wie ist es fair, dass Ukrainer sterben", schrieb Stachowski am Montag bei Twitter. Stachowski hatte sich selbst als Reservist gemeldet, um sein Land zu verteidigen.

Wimbledon schlie├čt Tennisprofis aus Russland und Belarus wegen der russischen Invasion in die Ukraine aus. Nadal hat daf├╝r ├╝berhaupt kein Verst├Ąndnis: "Es ist sehr unfair gegen├╝ber meinen Kollegen. Was k├Ânnen die Armen denn daf├╝r?", hatte der 35-j├Ąhrige Weltrangliste-Vierte am Sonntag vor dem Turnier der Masters-1000-Kategorie in Madrid gesagt. Die Profis treffe keine Schuld, "an dem, was passiert".