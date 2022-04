Im Jahr 2022 wird vor allem über Tennisspieler gesprochen, die irgendwo nicht spielen dürfen. Das war beim Serben Novak Djokovic so, der ungeimpft nicht bei den Australian Open und bei US-Turnieren antreten durfte, das ist bei Russen und Belarussen so, die in Wimbledon nicht aufschlagen dürfen.

Wie sieht die Situation aus?

Beim Rasen-Klassiker in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) werden in diesem Jahr keine Profis aus Russland und Belarus zugelassen. Das betrifft vor allem Daniil Medwedew, der sich mit dem Serben Novak Djokovic um die Spitzenposition in der Weltrangliste matcht. Auch sein russischer Landsmann Andrej Rublew oder die Belarussin Viktoria Asarenka, ehemalige Nummer eins, dürfen nicht mitspielen.