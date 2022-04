Pro und Contra: Schafft Thiem den Weg zurück in die Weltspitze?

Thiem hatte schon vor dem Match in Belgrad erklärt, dass er bis zu den French Open jede Woche spielen möchte. Angekündigt ist ein Antreten mit Wild Card kommende Woche in Estoril sowie seit Dienstag auch in Genf (ab 14.5.) in der Woche unmittelbar vor Paris.

Dem Niederösterreicher droht jedenfalls in der Weltrangliste ein weiterer Rückfall, auch die Top 100 könnten bald Geschichte sein. Und alle Tennis-Fans fragen sich: Schafft Thiem noch einmal den Weg zurück in die Top 5 der Weltrangliste? Auch der KURIER stellte sich der Debatte. ein Pro und Contra, ob mit dem 28-Jährigen in Zukunft noch zu rechnen sein wird.