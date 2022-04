Nächster Rückschlag: Thiem verliert ATP-Comeback gegen Millman

Unmittelbar nach dem Marbella-Turnier hatte eine Corona-Erkrankung den 28-jährigen Niederösterreicher wieder um einige Wochen zurückgeworfen. Nun hatte er schon vor seinem ersten Match in Belgrad angekündigt, dass er bis zu den French Open jede Woche spielen möchte. Angekündigt ist ein Antreten kommende Woche in Estoril sowie seit Dienstag auch in Genf (ab 14.5.) in der Woche unmittelbar vor Paris.