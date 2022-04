Tennis-Star Dominic Thiem droht im Mai der Sturz aus den Top 100

Am nächsten Montag fallen ihm aber die Punkte vom Barcelona-Titel aus dem Jahr 2019 (das Corona-Ranking wird langsam bereinigt) aus der Wertung. Sollte Thiem in Belgrad nicht punkten, wird er sich dann auf einem Rang um 90 wiederfinden. Eine Position, mit der man zu den großen Turnieren reisen kann, aber dort zuschauen oder in der Qualifikation antreten muss.