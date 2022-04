Ein Australier wartet auf Thiem

Dominic Thiem ist bereits in Belgrad, fühlt sich bereit für sein Comeback nach überstandener Corona-Erkrankung. Seinen Erstrunden-Gegner kennt er auch schon, gegen den Australier John Millman (Nummer 74 der Welt) hat Thiem in drei Partien ebenso oft gewonnen. Bei einem Sieg würde entweder der Franzose Richard Gasquet oder der Serbe Miomir Kecmanovic warten. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Novak Djokovic kommen. Der Ranglisten-Erste verlor zuletzt in Monte Carlo zum Auftakt gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina und fühlte sich dabei müde.

Rückfall auf Rang 90 droht

Thiem ist noch die Nummer 51 der Welt, ihm fallen aber Punkte vom Titelgewinn in Barcelona von 2019 aus der Wertung. Bei einer frühen Niederlage würde Thiem am 25. April auf einen Rang um 90 zurückfallen.