Tennis-Star Djokovic nach Pleite in Monte Carlo: "Bin zusammengebrochen"

Für die erhoffte Titelchance bei den French Open will sich der serbische Tennisstar Novak Djokovic in der Heimat neuen Schwung holen. Nach dem für ihn seltenen frühen Scheitern in Monte Carlo wird der Weltranglisten-Erste in der kommenden Woche in Belgrad antreten. Sein Comeback beim Auftakt in die Sandplatz-Saison war am Dienstag ernüchternd verlaufen.