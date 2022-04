Auf Nadals Spuren: Was von Tennis-Jungstar Alcaraz zu erwarten ist

Einen gewaltigen Schritt nach oben tat der noch 18-j├Ąhrige Spanier am Sonntag in Miami. Nach dem 7:5-6:4-Finalerfolg ├╝ber den Norweger Casper Ruud ist der am 5. Mai 2003 geborene Alcaraz der drittj├╝ngste Spieler, der ein Masters-1.000-Turnier (h├Âchste Kategorie nach den Grand Slams) gewinnen konnte. Nur USÔÇôDauerrenner Michael Chang (1990 in Toronto) und Rafael Nadal (2005 in Monte Carlo) waren ein paar Wochen ├Ąlter.

Was zeichnet Alcaraz aus?