Tennis: Alcaraz triumphiert mit 18 Jahren in Miami

Der Spanier Carlos Alcaraz hat am Sonntag sein erstes Masters-1000-Tennisturnier gewonnen. Der 18-Jährige siegte im Finale von Miami als Nummer 14 gegen den sechstgereihten Norweger Casper Ruud in 1:53 Std. 7:5,6:4. Im Halbfinale hatte der Iberer den polnischen Titelverteidiger Hubert Hurkacz ausgeschaltet.

Alcaraz ist der bisher jüngste Miami-Sieger. Es ist sein zweiter Erfolg im zweiten Duell mit Ruud, in der Weltrangliste rückt der dreifache Turniersieger auf Rang elf vor.

Der 23-jährige Ruud verpasst in seinem ebenfalls ersten 1000er-Endspiel seinen siebenten ATP-Titel. In der Weltrangliste wird der Skandinavier am Montag als Siebenter dennoch ein persönliches Karrierehoch erreichen.