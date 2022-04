Erste Polin an der Spitze: Tennis-Jungstar Swiatek schreibt Geschichte

Dass Swiatek das Potential hat, in Bartys Fußstapfen zu treten und die WTA-Rangliste in den nächsten Monaten und Jahren zu dominieren, ist wohl ohne Zweifel. "Ich bin wirklich zufrieden, erfüllt und auch stolz auf mich", sagte die Polin nach ihrem Triumph in Miami, "Ich muss das jetzt feiern, weil ich weiß nicht, wie lange ich diese Serie aufrechterhalten kann."

Denn Swiatek schrieb nicht nur polnische Tennis-Geschichte. Mit 17 Siegen in Folge auf Hartplatz in einem Kalenderjahr wandelt sie auch auf den Spuren von Serena Williams, der dieses Kunststück im Jahr 2015 gelungen war. Die Vorzeichen sprechen also für die 20-Jährige.