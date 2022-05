Historische Tennis-Krise: Was Thiems Absturz für Österreich bedeutet

Wenn man alles ein bisschen optimistischer betrachtet, könnte man sagen: Wo, wenn nicht in Madrid, könnte Dominic Thiem zumindest ansatzweise wieder zur Form alter Tage finden? Denn in Spaniens Hauptstadt hat er zwar noch keinen Titel geholt, stand aber je zweimal im Finale (2017 und 2018) und je zweimal in Semifinale.

Der Einzug unter die besten Vier war der einzige positive Ausreißer nach oben im vergangenen Jahr. Da war erst gegen den Deutschen Alexander Zverev Endstation.