Tennis: Dominic Thiem in Madrid in erster Runde gegen Andy Murray

Dominic Thiem trifft in seinem ersten Match auf ATP-1000-Level seit seiner Rückkehr auf die Tour in Madrid in einem echten Schlager auf den Schotten Andy Murray. Der Sieger dieser Partie (live Sky) spielt höchstwahrscheinlich gegen den Kanadier Denis Shapovalov (CAN-14/gegen Qualifikanten). Für Thiem wird es gegen den 34-jährigen Murray ein schwerer Test. Der zweifache Olympiasieger und dreifache Majorsieger liegt aktuell auf Platz 81, im Head-to-Head der beiden steht es 2:2.