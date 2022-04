Fast 40 Plätze verloren: Tennis-Ass Thiem stürzt im Ranking weiter ab

Doch auch das könnte schwierig werden, droht dem ehemaligen Weltranglisten-Dritten doch ein weiterer Rückfall. Der 28-Jährige verliert am 9. Mai 360 weitere Punkte, weil er im Vorjahr in Madrid im Semifinale stand (sein einziges gescheites Turnier im Seuchenjahr 2021). Gewinnt er bis zu diesem Zeitpunkt nichts, fällt er auf einen Platz um 160, 170 zurück.

Was auch für die French Open Ungemach bedeuten könnte. So wären in der ersten Runde bereits Hochkaräter wie Rafael Nadal oder Novak Djokovic als Gegner möglich.