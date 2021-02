Die Folgen des frühen Aus von Dominic Thiem in Australien

Die Folgen von Fünf-Satz-Siegen

Thiem hat Fünf-Satz-Siege vorwiegend gut weggesteckt. 2014 schlug er nach einem Marathon in New York gegen den Letten Ernests Gulbis den Spanier Feliciano López klar. 2016 kam er ebenfalls bei den US Open nach einem Fünf-Satz-Match in Runde eins gegen den Australier John Millman bis ins Achtelfinale. 2018 schlug er in Runde zwei den US-Mann Denis Kudla im Entscheidungssatz und bezwang dann den Franzosen Adrian Mannarino klar. US-Mann Steve Johnson wurde bei den US Open 2018 in Runde zwei in fünf Sätzen besiegt, danach war erst nach einem Viertelfinal-Thriller gegen Rafael Nadal Schluss.