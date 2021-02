Australian Open: Ein müde wirkender Thiem scheitert im Achtelfinale

Dominic Thiem ist am Sonntag überraschend bereits im Achtelfinale der Australian Open ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte verlor in Melbourne gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 4:6, 4:6, 0:6 und war dabei weitgehend chancenlos. Zwei Tage nach dem Fünfsatzsieg gegen den Australier Nick Kyrgios wirkte der 27 Jahre alte Thiem angeschlagen und kraftlos. „Ich bin keine Maschine, auch wenn ich gerne eine wäre, sagte Thiem nach dem Match.

Der Bulgare diktierte die Partie vom ersten Aufschlag an. "Der Start ist immer wichtig, ich habe mich heuer extrem gut auf das Turnier vorbereitet"; sagt der 29-Jährige. Die Partie in der Rod Laver Arena dauerte nur 2:01 Stunden, dann verwandelte Dimitrow seinen zweiten Matchball. Im vergangenen Jahr war Thiem in Melbourne noch im Finale gestanden.