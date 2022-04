Österreichs Damen: Ein kleiner Schritt aus dem Niemandsland

Einzel-Phänomene

Ein Halbfinale gleicht heute einer Sensation und Illusion. Auch der Blick auf die Einzelranglisten stimmt ein wenig wehmütig. Österreichische Tenniskunst war einst nicht nur an der absoluten Weltspitze vertreten (Schett war 1999 die Nummer sieben, Barbara Paulus drei Jahre zuvor die Nummer zehn, Judith Wiesner Nummer zwölf) – zeitweise befanden sich in den 1990ern zehn ÖTV-Frauen in den Top 100. Und heute? Nur drei Spielerinnen – alle drei beim Billie Jean King Cup im Einsatz – sind in den Top 500: Die 25-jährige Julia Grabher ist auf Rang 198 zu finden; die länger verletzte Barbara Haas, jahrelang Österreichs Beste, auf Platz 236; die erst 19-jährige Wienerin Sinja Kraus ist die Nummer 402.

Die Abwärtstendenz ist kein neuer Trend. Sybille Bammer und Tamira Paszek, die in der Türkei erstmals seit Jahren wieder dabei war im Nationalteam, waren die letzten ÖTV-Damen mit Tuchfühlung zur Weltspitze. Bammer hörte 2011 auf, Paszek verlor nach ihren Viertelfinaleinzügen in Wimbledon (2011 und 2012) komplett den Anschluss. Kleinere Achtungserfolge gab es von Yvonne Meusburger und Patricia Mayr-Achleitner. Aber danach ging’s steil nach unten. Bestes Beispiel: Seit 2013 (Mayr-Achleitner) hat keine Lokalmatadorin mehr ein Match bei Österreichs größtem Frauen-Turnier in Linz gewonnen.