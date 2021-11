Schett über Thiem: "Er realisierte, wie kurz ein Tennis-Leben ist"

... über ihre aktive Zeit und den Unterschied zur Gegenwart, in der die Sozialen Medien eine immer größere Rolle einnehmen

Ich bin froh, dass ich in meiner Karriere nichts mit Sozialen Netzwerken zu tun hatte. Es ist alles so schnelllebig geworden. Sinja Kraus zum Beispiel hat in Linz nach ihrer klarer Erstrundenniederlage (1:6, 0:6, Anmerkung) am Montag 40 böse Nachrichten bekommen. Wichtig ist, dass man selbst fokussiert bleibt, negative Kritiken gab’s ja immer, aber man darf sich dadurch nicht ablenken lassen. Vielleicht war dies auch mitentscheidend für den Zusammenbruch von Naomi Osaka.