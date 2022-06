Alles für die Tennis-Show: Wenn der Sport zum TV-Spektakel wird

Aus ökonomischer Sicht mag das kurz- und mittelfristig sogar nachvollziehbar sein, sind es doch die Gelder der Rechteinhaber, die dafür sorgen, dass der French-Open-Sieger allein 3,2 Millionen Euro kassiert. Ob mit dieser Strategie die so wichtige junge Generation für den Sport begeistert werden kann, darf zumindest bezweifelt werden.

So sehenswert der Schlagabtausch der Dauerrivalen auch beim 59. Mal war, um ihn zu sehen, waren wohl einige Opfer nötig. Für die TV-Stationen, die für ihr vieles Geld vehement ins Hauptabendprogramm drängen, lief es in den großen Märkten ebenfalls nur suboptimal. Als das Match endete, war es in Los Angeles 17 Uhr, in Peking 7 Uhr.