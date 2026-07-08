Die Ukrainerin Marta Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat, qualifizierte sich wie die Tschechin Linda Noskova für das Halbfinale von Wimbledon.Weiterlesen
Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wimbledon-Entscheidung: Frauen-Semifinale ist komplett
Die Ukrainerin Marta Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat, qualifizierte sich wie die Tschechin Linda Noskova für das Halbfinale von Wimbledon.
Sie ist reif für einen großen Wurf: Die Ukrainerin Marta Kostyuk zeigte schon jüngst bei den French Open mit dem Halbfinaleinzug auf, nun erreichte die 24-Jährige auch in Wimbledon die Runde der letzten 4. Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat, schlug im Viertelfinale die Italienerin Jasmine Paolini klar 6:3, 6:2 und trifft am Donnerstag auf die Tschechin Linda Noskova, die die belgische Überraschungsdame Elise Mertens mit 6:3, 7:5 schlug.
Für die 21-jährige Noskova ist es das erste Grand-Slam-Halbfinale. Im anderen Spiel der Vorschlussrunde stehen sich am Donnerstag US-Star Coco Gauff und die Tschechin Karolina Muchova gegenüber.
Kommentare