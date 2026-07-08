Wimbledon-Entscheidung: Frauen-Semifinale ist komplett

Sie ist reif für einen großen Wurf: Die Ukrainerin Marta Kostyuk zeigte schon jüngst bei den French Open mit dem Halbfinaleinzug auf, nun erreichte die 24-Jährige auch in Wimbledon die Runde der letzten 4. Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat, schlug im Viertelfinale die Italienerin Jasmine Paolini klar 6:3, 6:2 und trifft am Donnerstag auf die Tschechin Linda Noskova, die die belgische Überraschungsdame Elise Mertens mit 6:3, 7:5 schlug.