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Tennis

Wimbledon-Entscheidung: Frauen-Semifinale ist komplett

Die Ukrainerin Marta Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat, qualifizierte sich wie die Tschechin Linda Noskova für das Halbfinale von Wimbledon.
Harald Ottawa
08.07.2026, 16:15

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Zweites Grand-Slam-Halbfinale: Marty Kostyuk

Sie ist reif für einen großen Wurf: Die Ukrainerin Marta Kostyuk zeigte schon jüngst bei den French Open mit dem Halbfinaleinzug auf, nun erreichte die 24-Jährige auch in Wimbledon die Runde der letzten 4. Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat, schlug im Viertelfinale die Italienerin Jasmine Paolini klar 6:3, 6:2 und trifft am Donnerstag auf die Tschechin Linda Noskova, die die belgische Überraschungsdame  Elise Mertens mit 6:3, 7:5 schlug.

Siegesserie in Wimbledon: Eine 16-Jährige ist Österreichs nächste große Hoffnung

Für die 21-jährige Noskova ist es das erste Grand-Slam-Halbfinale. Im anderen Spiel der Vorschlussrunde stehen sich am Donnerstag US-Star Coco Gauff und die Tschechin Karolina Muchova gegenüber.

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