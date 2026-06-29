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Tennis

Das nächste Desaster droht: Sinner liegt zum Wimbledon-Auftakt zurück

Jannik Sinner liegt in der 1. Runde von Wimbledon gegen den Serben Miomir Kecmanovic zurück. Droht nach den French Open das nächste frühe Aus?
Harald Ottawa
29.06.2026, 17:08

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Sinner kämpft mit dem Rasen

Bahnt da die nächste Sensation an? 32 Tage nach seinem bitteren Aus bei den French Open gibt Jannik Sinner derzeit in Wimbledon sein offizielles Comeback auf der ATP-Tour. Und auch da sieht es nicht gut aus.

Preisgeld, Comeback, Doping, Allergie: Worüber in Wimbledon gesprochen wird

Der Titelverteidiger kämpfte sich gegen den Serben Miomir Kecmanovic nach einem verlorenen ersten Satz zwar zurück, verlor aber gegen die Nummer 50 der Welt den dritten Durchgang. Der Ranglisten-Erste liegt 4:6, 6:3 und 6:7 zurück. 

Hitze-Drama um Sinner: Angeschlagener Superstar sensationell gescheitert

Bei den French Open war zuletzt in Runde zwei gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo Schluss. Der Italiener führte klar und ging dann völlig ein. 

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