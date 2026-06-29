Das nächste Desaster droht: Sinner liegt zum Wimbledon-Auftakt zurück

Bahnt da die nächste Sensation an? 32 Tage nach seinem bitteren Aus bei den French Open gibt Jannik Sinner derzeit in Wimbledon sein offizielles Comeback auf der ATP-Tour. Und auch da sieht es nicht gut aus.

Der Titelverteidiger kämpfte sich gegen den Serben Miomir Kecmanovic nach einem verlorenen ersten Satz zwar zurück, verlor aber gegen die Nummer 50 der Welt den dritten Durchgang. Der Ranglisten-Erste liegt 4:6, 6:3 und 6:7 zurück.

Bei den French Open war zuletzt in Runde zwei gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo Schluss. Der Italiener führte klar und ging dann völlig ein.