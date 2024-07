Das Warten auf Tennis-Triumphe: Der lange Schatten des Dominic Thiem

Gesegnet ist ein Land, in dem die Latte hoch liegt. Gesegnet ist Österreichs Tennissport, der stets Großes herausbrachte. Thomas Muster und Dominic Thiem gewannen Grand Slams, bei den Frauen gab es Zeiten, in denen die Anzahl an Top-100-Spielerinnen zweistellig war. Die Doppel-Asse stehen auf den Siegerlisten der größten Turniere.