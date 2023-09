Davis Cup: Erler/Miedler lassen Österreich gegen Portugal hoffen

Die zweifachen Kitzbühel-Sieger und Wien-Champs Alexander Erler/Lucas Miedler haben am Samstag in Schwechat bei der Fortsetzung des Davis-Cup-Länderkampfes gegen Portugal auf 1:2 verkürzt. Das rot-weiß-rote Doppel rang im Multiversum vor 1.600 Fans die Paarung Nuno Borges/Francisco Cabral mit 7:6(0),7:6(5) nieder. Vor allem in den Tie-Breaks zeigte sich Österreichs bestes Doppel nervenstark. ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer überraschte im Anschluss mit einer Umstellung, denn nicht Sebastian Ofner, sondern Dennis Novak spielt das Einzel gegen Borges.

