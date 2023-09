0:1 im Davis Cup: Rodionov verlor das Auftaktmatch gegen Portugal

Österreichs Davis-Cup-Team hat am Freitag beim Heim-Länderkampf in Schwechat gegen Portugal einen Fehlstart verzeichnet. Jurij Rodionov musste sich im Duell mit der Nummer eins der Gäste, Nuno Borges, nach 2:08 Stunden mit 6:7(4),6:3,3:6 geschlagen geben. Im Anschluss hatte Sebastian Ofner die Chance, gegen Joao Sousa für den Ausgleich nach dem ersten Tag zu sorgen. Der Sieger spielt Anfang Februar 2024 in der Qualifikationsrunde um einen Platz beim Davis-Cup-Finalturnier (Gruppenphase) im Herbst.

