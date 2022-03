Das Chaos um Thiems Comeback wird immer größer

Begonnen hat das Schlamassel im Sommer 2021. Thiem spielte auf Mallorca ein Rasenturnier, um sich auf Wimbledon vorzubereiten, verletzte sich aber gegen den Franzosen Adrian Mannarino. Der Niederösterreicher zog sich einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel zu.

Ein erstes Ziel war die Titelverteidigung bei den US Open, die am 20. August begonnen hatten. Doch Thiem stieg zu früh ins Training ein, was Langzeit-Physio Alex Stober den Job und Thiem das Comeback kostete, ein heftiger Streit über die Medien folgte. Mitte Dezember wollte Thiem zunächst bei einem Schauturnier in Abu Dhabi antreten, reiste auch dorthin, sagte aber kurzfristig ab. Es folgten kurz darauf die Absagen für den ATP Cup und das Turnier in Sydney, weil er sich beim Training in Dubai erkältet hatte, kurz darauf auch für die Australian Open, ein weiteres erklärtes Ziel.

Neuer Plan: Die Sandplatz-Serie in Südamerika im Februar. Der Lichtenwörther bereitete sich in Santiago bei Trainer Nicolas Massú vor, postete von dort und dem ersten Spielort Córdoba Trainingsbilder mit der Botschaft, dass es dem Handgelenk wieder gut gehen würde. Alles okay? Nein, Thiem sagte kurz vor dem Aufschlag aufgrund einer Fingerverletzung ab.

Nächstes Ziel: Indian Wells, wo er 2019 seinen einzigen ATP-1.000-Titel geholt hatte. Und die Bilder, die Thiem während der letzten Tage via Instagram aus Miami verbreitete oder verbreiten ließ, ließen darauf schließen, dass er tatsächlich spielt.

Doch in der Nacht auf Montag teilte er seinen Verzicht mit und nannte gar keinen neuen Comeback-Termin. Eine Rückkehr in Monte Carlo (ab 10. April) oder die Woche danach in Barcelona steht im Raum. „Ich hatte wirklich gute Trainingswochen. Das Handgelenk ist perfekt in Ordnung, die Hand wird immer besser, aber ich habe trotzdem entschieden, meine Nennung für Indian Wells und Miami zurückzuziehen, um auf Sandplatz zu starten“, teilte Thiem mit.

Mittlerweile wird dies zur unliebsamen Routine.