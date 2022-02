Absturz auf Raten: Wie Tennis-Star Thiem vom Corona-Ranking profitierte

Demnächst könnte Djokovic auch von seinem Thron fliegen, denn am Montag fielen die Punkte der Australian Open 2021 aus der Wertung. Das waren im Falle von Djokovic 2.000 für den Sieg, beim russischen Verfolger Daniil Medwedew 1.200 für den Finaleinzug.

Das war aber nicht alles, denn die Spielergemeinschaft ATP "schützte" die Profis mit einem Corona-Ranking. Am kommenden Montag fallen Djokovic weitere 500 Punkte vom Titelgewinn in Dubai von 2020 aus der Wertung. Im inoffiziellen Live-Ranking ist Medwedew, der diese Woche in Acapulco spielt, bereits die Nummer eins. Punkten beide Herren in etwa gleich viel bei ihren Turnieren, dann ist der Russe kommenden Montag auch offiziell vorne – als erster Spieler seit 1. Februar 2004, der nicht Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal oder Andy Murray heißt. Damals lag Andy Roddick (USA) an der Spitze.