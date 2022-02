Tennis-Star Djokovic bleibt ungeimpft: "Wichtiger als jeder Titel"

Djokovic hatte kurz vor dem Beginn der Australian Open im J√§nner aus Australien abreisen m√ľssen. Der Rekordchampion des Grand-Slam-Turniers war mit einem Einspruch gegen die Annullierung seines Visums vor dem Bundesgericht gescheitert. In Australien gelten strenge Corona-Regeln, grunds√§tzlich d√ľrfen nur vollst√§ndig gegen das Virus geimpfte Menschen einreisen.

Der Weltranglisten-Erste Djokovic sagte, er habe eine medizinische Ausnahmegenehmigung f√ľr die Einreise nach Australien erhalten, um bei dem Grand-Slam-Turnier zu spielen, da er von einer Covid-Erkrankung genesen gewesen sei. In Melbourne hatte Rafael Nadal die Australian Open gewonnen und mit seinem 21. Grand-Slam-Titel Djokovic und Roger Federer an der Spitze der Rangliste √ľberholt. Djokovic kehrt in der n√§chsten Woche beim Turnier in Dubai auf die Tour zur√ľck, dort gelten lockerere Corona-Bestimmungen als in vielen anderen L√§ndern.