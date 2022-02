Djokovic will bald alle Details zu "Melbourne-Hölle" ausplaudern

Ankündigung

Djoković revanchierte sich für die lobenden Worte, indem er Vučić sagte, er wollte ihn sehen, um ihm für dessen große Unterstützung während seines Aufenthalts in Australien zu danken. "Ich war alleine und konfrontiert mit vielen Problemen, aber ich fühlte mich nicht einsam", erklärte der 34-Jährige und fügte hinzu: "Sie haben sich in eine kompromittierte politische Position versetzt und deshalb bin ich sehr dankbar".

Djoković bat seine Fans um Geduld und machte eine Ankündigung: In den kommenden sieben bis zehn Tagen wolle er alle Details darüber, was sich in Australien abgespielt hat, an die Öffentlichkeit tragen.