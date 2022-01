Djokovic teilte sich in Belgrad einen Löffel mit anderen Gläubigen

Die Serbisch-Orthodoxe Kirche (SPC) empfiehlt ihren Gläubigen ausdrücklich die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Auf der SPC-Homepage ist zu lesen, man solle in Gebetshäusern die Maske tragen, Abstandsregeln einhalten, auf Händehygiene achten und auf die Empfehlungen der Fachleute hören. Das Letztere dürfte sich auf die Möglichkeit, sich impfen lassen zu können, deuten.

Auf eine Praxis wolle man allerdings nicht verzichten. Die Serbisch-Orthodoxe Kirche hält auch in Pandemie-Zeiten am umstrittenem Abendmahlritus fest. Dabei verabreichen die Geistlichen der orthodoxen Kirchen das in Wein getränkte Brot an die Gläubigen, und zwar mit dem "heiligen" Löffel. Das Problem: Die Popen tun Brot und Wein mit ein und demselben Löffel an alle Gläubigen verabreichen, die sich in einer Reihe vor ihm aufstellen.