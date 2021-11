Corona-Lockdown: Innsbrucker Tennis-Fest wird zum großen Dilemma

Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass jetzt ausgerechnet der Serbe, der in Sachen Corona zuletzt mit einer verzerrten Wahrnehmung aufgefallen ist, vom Virus ausgebremst wird und er nicht auf die Unterstützung der serbischen Fans setzen kann, die im Normalfall in Scharen in die Olympiahalle gepilgert wären und für einen richtigen Zinnober gesorgt hätten.

Tennispartien ohne Publikum sind in etwa so prickelnd wie stilles Mineralwasser. Selbst mitreißende Matches wie Dominic Thiems Triumph im US-Open-Finale 2020 gegen Zverev wirken befremdlich, wenn die Reaktionen und Emotionen von den Rängen ausbleiben. Und gerade der Daviscup lebte stets von der Länderspiel-Atmosphäre. Die Duelle von Thomas Muster & Co. gegen Schweden, die USA oder Deutschland waren legendär und zählen zu den Highlights der österreichischen Tennishistorie.