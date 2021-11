Gäbe es in Österreich aktuell keinen Lockdown, die Ankunft von Novak Djokovic in Innsbruck wäre wohl nicht so ruhig über die Bühne gegangen. Die serbische Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste hat auch hierzulande eine große Fangemeinschaft, Auftritte in Mitteleuropa haben Seltenheitswert.

Doch am Dienstag konnte der Superstar ganz unbehelligt nach Tirol reisen. Es ist das Davis-Cup-Finale, das Novak Djokovic nach Innsbruck geführt hat. Mit der serbischen Mannschaft kämpft der 34-Jährige in der Olympiahalle um den Einzug ins Semifinale, das dann in Madrid über die Bühne geht.