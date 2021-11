Geisterspiele 2.0 - warum man mit Logik nicht weit kommt

Es hätte eine beinahe einmalige Sportwoche in Österreich werden können. Ein Top-4-Klub aus der Premier League in einem restlos ausverkauften Rapid-Stadion sowie die Nummer eins der Tenniswelt in Innsbruck – nun droht beiden Leer-Spielen ein Minimum an Emotionen.

Wobei vieles einfach eine Frage der Perspektive ist: Die seltene Aussicht, Novak Djokovic richtig nahezukommen, klingt gar nicht mehr so erstrebenswert, wenn man bedenkt, dass der Serbe noch immer ein Geheimnis um seinen Impfstatus macht.