Tennis

Auftakt gelöst: Eine überraschende Kopp-Story in Mauthausen

Nach den drei Niederlagen am Eröffnungstag setzten sich zwei Österreicher am Dienstag beim Challenger in Mauthausen durch.
Harald Ottawa
28.04.2026, 16:35

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Im Achtelfinale: Sandro Kopp

Der Montag war nicht wirklich im Interesse der Turnierleitung um Florian Leitgeb beim „Danube Upper Austria Open“ in Mauthausen, vor allem die bittere Niederlage von Jurij Rodionov nach vergebenen Matchbällen war kein Segen für das Challenger. 

Nichts für schwache Nerven: Rodionov verliert nach Wahnsinns-Finish

Am Dienstag schafften es aber doch zwei Österreicher ins Achtelfinale. Der Tiroler Sandro Kopp, Schützling von Top-Trainer Hakan Dahlbo, schlug überraschend den ehemaligen georgischen Weltklassemann Nikolosz Basilaschwili glatt 6:3 und 6:4. Zuletzt hatte Kopp bei kleineren Turnieren knappe Niederlagen einstecken müssen. 

Im Achtelfinale steht auch Davis-Cup-Held Lukas "Luigi" Neumayer, der Chun-Hsin Tseng aus Taipeh mit  6:1, 7:5 schlug. Der Salzburger ist am Mittwoch wieder an der Reihe, in der 3. Partie nach 10 Uhr wartet der Chilene Tomas Barrios Vera, der am Montag Sebastian Sorger in drei Sätzen hart umkämpften Sätzen eliminierte. 

Attraktion in Mauthausen: Schwärzler spielt Doppel mit 42-jährigem Ex-Star

Joel Schwärzler hatte es mit einem Mann zu tun, der sich auf Österreichs Challenger-Landschaft besonders wohlfühlt. Der Brite Jan Choinski gewann 2024 in Tulln und im Vorjahr in Bad Waltersdorf. Gegen den Vorarlberger Schwärzler, der heuer starke Aufwärtstendenz zeigt, setzte sich Choinski schließlich 6:4, 4:6 und 6:4 durch. 

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