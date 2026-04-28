Auftakt gelöst: Eine überraschende Kopp-Story in Mauthausen

Der Montag war nicht wirklich im Interesse der Turnierleitung um Florian Leitgeb beim „Danube Upper Austria Open“ in Mauthausen, vor allem die bittere Niederlage von Jurij Rodionov nach vergebenen Matchbällen war kein Segen für das Challenger.

Am Dienstag schafften es aber doch zwei Österreicher ins Achtelfinale. Der Tiroler Sandro Kopp, Schützling von Top-Trainer Hakan Dahlbo, schlug überraschend den ehemaligen georgischen Weltklassemann Nikolosz Basilaschwili glatt 6:3 und 6:4. Zuletzt hatte Kopp bei kleineren Turnieren knappe Niederlagen einstecken müssen.

Im Achtelfinale steht auch Davis-Cup-Held Lukas "Luigi" Neumayer, der Chun-Hsin Tseng aus Taipeh mit 6:1, 7:5 schlug. Der Salzburger ist am Mittwoch wieder an der Reihe, in der 3. Partie nach 10 Uhr wartet der Chilene Tomas Barrios Vera, der am Montag Sebastian Sorger in drei Sätzen hart umkämpften Sätzen eliminierte.