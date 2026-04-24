Attraktion in Mauthausen: Schwärzler spielt Doppel mit 42-jährigem Ex-Star

Nach den Rückzügen von Salzburg und für heuer von Bad Waltersdorf bleiben in Österreich noch zwei überaus attraktive Challenger. Sowohl in Mauthausen, als auch in Tulln im September ist Florian Leitgeb Turnierboss.

Am Sonntag starten in Mauthausen die Danube Upper Austria Open powered by SKE mit ihrer bereits fünften Auflage – und präsentieren zum kleinen Jubiläum erneut ein starkes Teilnehmerfeld. Von den Österreichern sind vor allem Jurij Rodionov und Lukas Neumayer, Helden des "KURIER Austria Davis Cup Teams" dabei, aber auch Joel Schwärzler. Die ehemalige Nummer eins der Juniorenwelt ist auch bei den Profis im Vormarsch, spielte sich in die Top 200. Wild Cards gehen an den Tiroler Sandro Kopp und den Steirer Sebastian Sorger .

Ein besonderes Highlight gibt es im Doppel zu bewundern. Schwärzler spielt dabei mit der ehemaligen deutschen Nummer eins Philipp Kohlschreiber, mit dem er auch trainiert. Der 42-jährige Kohlschreiber blickt auf eine Top-Karriere zurück, die ihn bis auf Platz 16 im ATP-Ranking führte.

Besondere Turnierwoche

Turnierdirektor Leitgeb blickt der Jubiläums-Ausgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Stimmung ist ausgezeichnet. Zum fünfjährigen Jubiläum wollen wir den Fans wieder eine besondere Turnierwoche bieten."